Karaman'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karaman'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Karaman'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KARAMAN (İHA) - Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, S.K.'yi uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı. Ekipler, şüphelinin gösterdiği yerde yaptıkları aramada fişek halinde 3 gram metamfetamin, 28 adet sentetik hap, hassas terazi ve uyuşturucu paketleme keskisi ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu. - KARAMAN

Karaman'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

Karaman'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

Karaman'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

Karaman'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Ormanda öldürdüğü sevgilisini taksiyle ilçe emniyet müdürlüğü bahçesine bıraktı

Ormanda öldürdüğü sevgilisini taksiyle ilçe emniyet müdürlüğü bahçesine bıraktı

 Fuhuş operasyonundan iğrenç detaylar! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencelerine götürmüşler

Fuhuş operasyonundan iğrenç detaylar! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencelerine götürmüşler

 Tam bin yıllık! Mardin'de altın işlemeli 5 Tevrat ele geçirildi, ülkemize nasıl getirildiği araştırılıyor

Tam bin yıllık! Mardin'de altın işlemeli 5 Tevrat ele geçirildi, ülkemize nasıl getirildiği araştırılıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title