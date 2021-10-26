Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
AA / Murat Özünal - Haberler | Güncel
Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.
KARAMAN (AA) - Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.G, İ.U, İ.T, A.A. ve Ö.E'yi uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G, İ.U, İ.T, A.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ö.E'ye ise ev hapsi verildi.