Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Haberler
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Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

AA / Murat Özünal - Haberler | Güncel
Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

KARAMAN (AA) - Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.G, İ.U, İ.T, A.A. ve Ö.E'yi uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G, İ.U, İ.T, A.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ö.E'ye ise ev hapsi verildi.

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

AA / Murat Özünal - Son Dakika Haberleri
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