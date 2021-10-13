Karaman'da uyuşturucu operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karaman'da uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Karaman'da uyuşturucu operasyonu

Karaman'da polisin düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli kadından 1'i tutuklandı.

KARAMAN (İHA) - Karaman'da polisin düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli kadından 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda C.Y ve A.D isimli kadın şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden C.Y tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, A.D adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARAMAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Uyuşturucu satmaktan yargılanan infaz koruma memurundan ilginç savunma

Uyuşturucu satmaktan yargılanan infaz koruma memurundan ilginç savunma

 Baskın sırasında ilginç anlar! Kocasını kurtarmak için uyuşturucuyu iç çamaşırına koydu

Baskın sırasında ilginç anlar! Kocasını kurtarmak için uyuşturucuyu iç çamaşırına koydu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Binali Yıldırım Oğuzhan Asiltürk Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Edis Seda Sayan Nihal Yalçın
Spor Serdar Aziz Burak Elmas Fatih Terim Sergio Perez Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Hasan Doğan Derya Yanık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Karaman'da uyuşturucu operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 17:59:29. #1.13#