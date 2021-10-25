Karaman'da tarla yolunda yüzey yarıkları oluştu - Haberler
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Karaman'da tarla yolunda yüzey yarıkları oluştu

AA / Murat Özünal - Haberler | Güncel
Karaman'da tarla yolunda yüzey yarıkları oluştu

Konya Ovası'nda son yıllarda sıkça görülen obruk ve yarıklar, Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Karaağaç köyünde oluştu.

KARAMAN (AA) - Konya Ovası'nda son yıllarda sıkça görülen obruk ve yarıklar, Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Karaağaç köyünde oluştu.

Tarla yolunda uzunluğu 200 ila 300 metreyi bulan yarıkları gören köylüler, durumu Karaman İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) yetkililerine bildirdi.

Bölgeye gelen yetkililer, yarıklarda ve çevre tarlalarda drone yardımıyla incelemelerde bulundu.

Jandarma ekipleri ise olası bir çökmeye karşı yarıkların etrafındaki tarla yollarını trafiğe kapatarak şerit çekti.

Daha önce de merkeze bağlı Çoğlu köyü Uzunkuyu Mahallesi'nde yüzey yarıkları oluşmuştu.

Karaman'da tarla yolunda yüzey yarıkları oluştu

Karaman'da tarla yolunda yüzey yarıkları oluştu

Karaman'da tarla yolunda yüzey yarıkları oluştu

AA / Murat Özünal - Son Dakika Haberleri
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