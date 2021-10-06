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Karaman'da son 3,5 yılda 32 kişi cinayete kurban gitti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Karaman'da son 3,5 yılda 32 kişi cinayete kurban gitti

Karaman'da son 3,5 yılda jandarma ve polis sorumluluk alanı içerisinde 32 kişinin cinayete kurban gittiği öğrenildi.

KARAMAN (İHA) - Karaman'da son 3,5 yılda jandarma ve polis sorumluluk alanı içerisinde 32 kişinin cinayete kurban gittiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, kent genelinde meydana gelen cinayet olaylarının yıllara göre istatistik bilgileri ortaya çıktı. Buna göre, polis ve jandarma sorumluluk alanı içerisinde son 3,5 yılda 32 cinayet olayı yaşandı. Yıllara göre kent genelinde işlenen cinayetlerin sayısı şu şekilde oldu; 2018 yılında 10, 2019 yılında 9, 2020 yılında 7 ve 2021 yılının ilk 9 ayında 6 cinayet işlendi. Yaşanan cinayet olaylarının hepsi polis ve jandarma tarafından aydınlatılarak failleri adalete teslim edildi. Bu yıl işlenen 6 cinayetten dolayı 11 kişi tutuklanarak cezaevine kondu. Yaşanan çoğu cinayetin bıçakla işlenmesi ise dikkatlerden kaçmadı. - KARAMAN

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