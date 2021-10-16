Karaman'da otomobilin direğe çarpması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler
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Karaman'da otomobilin direğe çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

AA / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel
Karaman'da otomobilin direğe çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Karaman'da meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu yaralandı.

KARAMAN (AA) - Karaman'da meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu yaralandı.

İbrahim K. (22) yönetimindeki 42 AJR 553 plakalı otomobil, Karaman-Ereğli karayolunun 8. kilometresinde yoldan çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada sürücü ile otomobildeki babası Erol K. (55) yaralandı.

Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karaman'da otomobilin direğe çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Karaman'da otomobilin direğe çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Karaman'da otomobilin direğe çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

AA / Mehmet Çetin - Son Dakika Haberleri
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