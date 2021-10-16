Karaman'da otomobilin direğe çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
AA / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel
Karaman'da meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu yaralandı.
KARAMAN (AA) - Karaman'da meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu yaralandı.
İbrahim K. (22) yönetimindeki 42 AJR 553 plakalı otomobil, Karaman-Ereğli karayolunun 8. kilometresinde yoldan çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada sürücü ile otomobildeki babası Erol K. (55) yaralandı.
Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.