Karaman'da jandarma ekipleri kayıp koyunları drone yardımıyla buldu - Haberler
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Karaman'da jandarma ekipleri kayıp koyunları drone yardımıyla buldu

AA / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel
Karaman'da jandarma ekipleri kayıp koyunları drone yardımıyla buldu

Karaman'da Jandarma, kayıp koyunları drone yardımıyla bularak sahibine teslim etti.

KARAMAN (AA) - Karaman'da Jandarma, kayıp koyunları drone yardımıyla bularak sahibine teslim etti.

Merkeze bağlı Cerit köyünde küçükbaş hayvan üretimiyle uğraşan Hüseyin Kaya, kendine ait 10 koyunun sürüden ayrılarak kaybolduğunu fark etti. Bir süre kendi imkanlarıyla kayıp koyunları arayan Kaya, sonuç alamayınca Jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Jandarma ekipleri, drone ile yaptıkları aramada koyunları köyün Güneydoğu mevkiinde buldu.

Koyunlar sahibine teslim edildi.

Karaman'da jandarma ekipleri kayıp koyunları drone yardımıyla buldu

AA / Mehmet Çetin - Son Dakika Haberleri
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