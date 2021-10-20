KARAMAN'A MODERN SULAMA HAMLESİ

KARAMAN (Habermetre) - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Karaman Merkez Yollarbaşı Göleti Sulaması ve Taşkale Göleti Sulaması ile yaklaşık 2 milyon 278 bin m³ su depolanacak ve 6 bin 670 dekar tarım arazisi daha modern sulama şebekesine kavuşacak. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, sulamada su tasarrufu sağlamaya, ürün verimliliği ve üretim konforunu artırarak çiftçinin yüzünü güldürmeye ve ülke tarımına verdiği katkıyla gıda arz güvenliğinin teminatı olmaya devam ediyor. Bilindiği gibi Türkiye'de suyun dörtte üçü sulamada kullanılıyor. Bu bakımdan depolanan suyun minimum kayıpla tarım arazilerine ulaştırılması ve modern sulama sistemleri ile su tasarrufunun sağlanması büyük önem taşıyor. Damla ve yağmurlama gibi modern sulama sistemleri ile ortalama % 50 su tasarrufu sağlanıyor. Ürün deseni çeşitlenirken ürün verimliliği artıyor. Toprak erozyonunun önüne geçiliyor. Tarlalarını bir düğmeye basarak sulama imkanına ulaşan çiftçinin üretim konforu yükseliyor. Verim artışının yanı sıra aynı tarım arazisinden birden fazla ürün hasadı yapılabilmesiyle çiftçinin geliri artıyor. Sulamada modern tekniklere geçilmesi için büyük bir özveri ile çalışan DSİ Genel Müdürlüğü, ülkenin dört bir yanında borulu basınçlı sulama tesisleri projelendirip inşa ediyor. Karaman da bu sulama yatırımlarından payını alıyor. Karman ilinde bulunan Yollarbaşı Göleti Sulaması ve Taşkale Göleti Sulaması çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları devam eden iki proje ile yaklaşık 2 milyon 278 bin m³ su depolanacak ve 6 bin 670 dekar tarım arazisi daha modern sulama şebekesine kavuşacak. Bu yılsonu içerisinde tamamlanması planlanan sulama hatlarına yaklaşık 29 bin metre HDPE boru, 3 bin 200 metre CTP boru döşenecek ve toplam 183 adet sanat yapısı imal edilecek. Söz konusu sulama projelerinden toplam 6 bin 670 dekar tarım arazisi faydalanacak. Yollarbaşı Göleti Sulaması ve Taşkale Göleti Sulaması hatlarının tamamlanmasıyla 2021 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 12, 4 milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. Ülkemizin yarı kurak iklim bölgesinde ve Karaman ilinin aldığı yağış miktarının ülke ortalamasının da altında. Suyu toprakla buluştururken bir damlasının bile ziyan olmaması için çalışıyoruz. Ülke insanına ve ülke tarımına katkı sunmak için çabalıyoruz.

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