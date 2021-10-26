Birliktelik ve ortak çalışma kararlılığı Adana'da iklimi değiştiriyor

ADANA (Habermetre) - Başkan Zeydan Karalar, "Söz konusu Adana'ysa gerisi teferruat. "

Başkan Zeki Kıvanç, "Adana için iş birliği yapıyoruz ve bunu sürdüreceğiz. "

Başkan Zeydan Karalar ve Başkan Zeki Kıvanç, Adana'ya yarar sağlayacak her konuda iş birliği yapılacağına dair verdikleri mesajlarla geleceğe dair umutları artırdı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Sanayi Odası'nda (ADASO) düzenlenen Adana İli Ekonomi İstişare Toplantısı'nda, sanayiciler ve meslek komiteleri temsilcileriyle bir araya geldi.

ADANA İÇİN ÜRETEN SANAYİCİNİN YANINDAYIZ

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Sanayi Odası Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve genel sekreter yardımcılarının da katıldığı toplantıda söz alan Başkan Zeydan Karalar, Adana'da istihdam yaratan, artı değer üreten, büyük zorluklar içinde iş yapan sanayicilerin, girişimcilerin işini kolaylaştırmak için, Adana Büyükşehir Belediyesi olarak, imkanlar doğrultusunda ne gerekiyorsa yapmaya her zaman hazır olduklarını belirtti.

Adana'da faaliyet gösteren iş insanlarının, ithalatlarında millileştirmeyi Adana'da yaparak, kente gelen parayı artırabileceklerini belirten Başkan Zeydan Karalar, ithalatların Adana gümrüğünden yapılması halinde Adana'ya her ay 20 milyon lira ek para geleceğini açıkladı.

ADANA'YA DAHA FAZLA PARA GELMESİ GEREKİYOR

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne her ay gelen paranın, kent nüfusuna, kentin ihtiyaçlarına yetmediğini söyleyen Başkan Zeydan Karalar, "Nüfusu bizden az şehirler, bizden fazla para alıyor. Adana'da yapılacak çok iş var. Kimsenin aldığı parada gözümüz yok ama Adana'ya daha fazla para gelmesi gerek. Bu konuda bize haksızlık yapıldığını düşünüyoruz. Yöneticilerimize çağrı yapmalıyız. Sanayicilerimizin bu konuda bize destek vermesini istiyoruz" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'ni 4 buçuk milyar lira borç ve aylık 50-60 milyon lira açıkla devraldıklarını hatırlatan Başkan Zeydan Karalar, gelinen noktada borcun her ay 20 milyon lira azaldığını, paranın iyi kullanılmasıyla, yapılan tasarruflarla ve farklı yönetim tarzıyla, daha fazla iş yapılmasına rağmen gelirin günden güne arttığını açıkladı. 1 milyar 270 milyon lira olan metro borcunun da yapılandırmayla şu anda 1 milyar 61 milyon liraya indirildiğini kaydetti.

KREDİ NOTUMUZ BB

Metronun 2. hattı için hazırlanan projenin Cumhurbaşkanı onayı beklediğini ifade eden Başkan Zeydan Karalar, kabul edilmesinin yetmeyeceğini, hayata geçirilmesi için de 300 milyon dolar kredi gerektiğini anlattı. Önemli bir Uluslararası Kredi Derecelendirme Firması'nın, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne kredi notu olarak hayli yüksek olan BB verdiğini, şu ana kadar yapılanların son derece olumlu algılandığının böylece tescillendiğini bildirdi.

GÜNDEN GÜNE DAHA İYİ HALE GELİYORUZ

Başkan Zeydan Karalar, "Göreve başladığımızda borcumuz gelirimizin 4 katıydı. Bu tabloyu tersine çeviriyoruz. Şu anda gelirimiz borcun iki katı. 2023 sonunda denk olacak. Adana gelişime en açık il olarak gösteriliyor artık. 2021 sonunda kredi notumuz BB'den de daha iyi olacak. ASKİ, 2018'de 95 milyon lira zarar ederken, 1 yılda 145 milyon lira artı değer üreten bir kurum haline geldi" diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan ulaşım Çalıştayı'na değinen ve kentteki trafik sorununu çözmek için yapılan ve yapılacak işlere değinen Başkan Zeydan Karalar, yeni inşa edilecek yollarla sorunun azalacağını söyledi.

ADANA İÇİN SİYASET DIŞI ÇALIŞIYORUZ

Başkan Zeydan Karalar, Adana'nın geçmişte kısır didişmelerden çok zarar gördüğünü belirterek, şunları söyledi: "Seyhan Belediye Başkanlığı dönemimizden bu yana, kentin bütün dinamikleriyle ortak paydada buluşuyoruz. İşimiz gücümüz Adana ve siyaset dışı çalışıyoruz. Adana şu anda bir bütün. Biz alışılagelmiş belediye başkanlığı yapmıyoruz. 5-10 yıl öncesine kadar Adana ulusal medyada daha çok olumsuzluklarla yer alırdı. Şimdi öyle değil. Adana'nın güzellikleri, festivalleri konuşuluyor. Bunda herkesin katkısı var. Adana'nın değerlerini anlatmaya çalışıyoruz. Adana'ya daha fazla yatırım yapılmasını istiyoruz.

Söz konusu Adana ise gerisi teferruat. "

ADANA İÇİN İŞ BİRLİĞİ YAPIYORUZ VE BUNU SÜRDÜRECEĞİZ

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç da "Adana için birlikte çalışacağız" diyerek başladığı konuşmasında, Adana'da eylül ayı ihracatının 209 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ve bunun rekor olduğunu duyurdu. Yıllık ihracatın da 2 milyar 300 milyon dolar olarak beklendiğini açıklayan Zeki Kıvanç, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Adana'ya yarar sağlayacak her konuda iş birliği yaptıklarını ve bunu sürdürmeye kararlı olduklarını ifade etti. Zeki Kıvanç, Adana'nın önümüzdeki yıllarda çok büyük üretim ve ihracat rakamlarına ulaşacağına inandığını açıkladı.

Sanayicilerin sorularını da yanıtlayan Başkan Zeydan Karalar imar, ulaşım gibi konularda yapılanları, yapılacakları aktardı ve planlanan işlerle ilgili bilgi verdi.