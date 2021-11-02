Karaismailoğlu: "Yatırımlarımızda aslan payını kara yolu sektörümüz aldı" - Haberler
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Karaismailoğlu: "Yatırımlarımızda aslan payını kara yolu sektörümüz aldı"

AA - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kürsüye çıkışı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Akşehir Anayol Köprülü Kavşağı ve Akşehir-Tuzlukçu yolunun drone görüntüleri KONYA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akşehir Anayol Köprülü Kavşağı ve Akşehir-Tuzlukçu Yolu...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kürsüye çıkışı

Adil Karaismailoğlu'nun konuşması

Akşehir Anayol Köprülü Kavşağı ve Akşehir-Tuzlukçu yolunun drone görüntüleri KONYA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akşehir Anayol Köprülü Kavşağı ve Akşehir-Tuzlukçu Yolu Açılış Töreni'ne katıldı. (1)

Karaismailoğlu: Yatırımlarımızda aslan payını kara yolu sektörümüz aldı

Karaismailoğlu: Yatırımlarımızda aslan payını kara yolu sektörümüz aldı

Karaismailoğlu: Yatırımlarımızda aslan payını kara yolu sektörümüz aldı

AA - Son Dakika Haberleri
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