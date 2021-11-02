Karaismailoğlu: "Yatırımlarımızda aslan payını kara yolu sektörümüz aldı"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kürsüye çıkışı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Akşehir Anayol Köprülü Kavşağı ve Akşehir-Tuzlukçu yolunun drone görüntüleri KONYA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akşehir Anayol Köprülü Kavşağı ve Akşehir-Tuzlukçu Yolu...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kürsüye çıkışı
Adil Karaismailoğlu'nun konuşması
Akşehir Anayol Köprülü Kavşağı ve Akşehir-Tuzlukçu yolunun drone görüntüleri KONYA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akşehir Anayol Köprülü Kavşağı ve Akşehir-Tuzlukçu Yolu Açılış Töreni'ne katıldı. (1)