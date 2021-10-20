Karaismailoğlu: "Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında konumlandırmak için çalışıyoruz" - Haberler
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Karaismailoğlu: "Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında konumlandırmak için çalışıyoruz"

AA / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel

Açılışı yapılacak Samsun-Bafra Otogar Farklı Seviyeli Kavşağı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gelişi İstiklal Marşı'nın okunması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun kürsüye gelişi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun konuşması SAMSUN - Ulaştırma ve...

SAMSUN (AA) - Açılışı yapılacak Samsun-Bafra Otogar Farklı Seviyeli Kavşağı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gelişi

İstiklal Marşı'nın okunması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun kürsüye gelişi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun konuşması SAMSUN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Samsun-Bafra Otogar Farklı Seviyeli Kavşağı Açılış Töreni"nde konuştu. (1)

Karaismailoğlu: Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında konumlandırmak için çalışıyoruz

Karaismailoğlu: Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında konumlandırmak için çalışıyoruz

Karaismailoğlu: Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında konumlandırmak için çalışıyoruz

Karaismailoğlu:
AA / Mehmet Kumcağız - Son Dakika Haberleri
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