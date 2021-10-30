Karaismailoğlu: "Parti binalarına sınır namustur afişleri asanlar laftan başka bir şey üretmemeye yemin etmiş gibiler"
AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel
AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı Teşkilat Akademisi Eğitim Programı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kürsüye davet edilmesi Adil Karaismailoğlu'nun konuşması KİLİS - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kilis'te AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı...
KİLİS (AA) - Ak Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı Teşkilat Akademisi Eğitim Programı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kürsüye davet edilmesi
Adil Karaismailoğlu'nun konuşması KİLİS - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kilis'te AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı Teşkilat Akademisi Eğitim Programında konuştu. (1)