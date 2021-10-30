Karaismailoğlu: "Parti binalarına sınır namustur afişleri asanlar laftan başka bir şey üretmemeye yemin etmiş gibiler" - Haberler
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Karaismailoğlu: "Parti binalarına sınır namustur afişleri asanlar laftan başka bir şey üretmemeye yemin etmiş gibiler"

AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı Teşkilat Akademisi Eğitim Programı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kürsüye davet edilmesi Adil Karaismailoğlu'nun konuşması KİLİS - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kilis'te AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı...

KİLİS (AA) - Ak Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı Teşkilat Akademisi Eğitim Programı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kürsüye davet edilmesi

Adil Karaismailoğlu'nun konuşması KİLİS - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kilis'te AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı Teşkilat Akademisi Eğitim Programında konuştu. (1)

Karaismailoğlu: Parti binalarına sınır namustur afişleri asanlar laftan başka bir şey üretmemeye yemin etmiş gibiler

Karaismailoğlu: Parti binalarına sınır namustur afişleri asanlar laftan başka bir şey üretmemeye yemin etmiş gibiler

Karaismailoğlu: Parti binalarına sınır namustur afişleri asanlar laftan başka bir şey üretmemeye yemin etmiş gibiler

AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri
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