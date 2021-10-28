Karaismailoğlu: "Her zaman vatandaşımızın yanında olacağız"
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklaması Yapımı devam eden Ayancık Köprüsü'nün görüntülenmesi SİNOP - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 11 Ağustos'ta sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
AYANCIK, SİNOP (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklaması
Yapımı devam eden Ayancık Köprüsü'nün görüntülenmesi SİNOP - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 11 Ağustos'ta sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.