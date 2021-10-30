Karaismailoğlu, esnafı ziyaret etti, tarihi hamamda incelemelerde bulundu - Haberler
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Karaismailoğlu, esnafı ziyaret etti, tarihi hamamda incelemelerde bulundu

AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun esnaf ziyareti Karaismailoğlu'nun esnaflarla sohbeti, çeşitli ikramları kabul etmesi Karaismailoğlu'nun katmer yapılışını izlemesi ve ikram edilen katmerin tadına bakması Karismailoğlu'nun girdiği dükkanda karşılaştığı çocuğa tuttuğu...

KİLİS (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun esnaf ziyareti

Karaismailoğlu'nun esnaflarla sohbeti, çeşitli ikramları kabul etmesi

Karaismailoğlu'nun katmer yapılışını izlemesi ve ikram edilen katmerin tadına bakması

Karismailoğlu'nun girdiği dükkanda karşılaştığı çocuğa tuttuğu futbol takımını sorması

Karaismailoğlu'nun tarihi hamamda incelemelerde bulunması KİLİS - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kilis'te esnafı ziyaret etti, tarihi hamamda incelemelerde bulundu.

Karaismailoğlu, esnafı ziyaret etti, tarihi hamamda incelemelerde bulundu

Karaismailoğlu, esnafı ziyaret etti, tarihi hamamda incelemelerde bulundu

Karaismailoğlu, esnafı ziyaret etti, tarihi hamamda incelemelerde bulundu

AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri
Akşener'in Siirt ziyaretinde 'Burası Kürdistan' diyen esnaf gözaltına alındı

Akşener'in Siirt ziyaretinde "Burası Kürdistan" diyen esnaf gözaltına alındı
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