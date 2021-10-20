Karagöl ve Soğuksu Milli Parkı'nda renk cümbüşü yaşanıyor - Haberler
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Karagöl ve Soğuksu Milli Parkı'nda renk cümbüşü yaşanıyor

AA / Osman Karaslan - Haberler | Güncel
Karagöl ve Soğuksu Milli Parkı'nda renk cümbüşü yaşanıyor

Kızılcahamam ilçesindeki Karagöl ve Soğuksu Milli Parkı, sonbaharla birlikte ayrı bir güzelliğe büründü.

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Kızılcahamam ilçesindeki Karagöl ve Soğuksu Milli Parkı, sonbaharla birlikte ayrı bir güzelliğe büründü.

Karagöl ve Soğuksu Milli Parkı'nda sonbaharın gelişiyle oluşan renkler, doğa ve fotoğraf tutkunlarının beğenisini topluyor.

Çam ağaçları ve doğal güzelliğiyle ilgi gören milli park sahası manzarasıyla dikkati çekiyor.

Yerli ve yabancı turistlerin son yıllarda sıkça ziyaret ettiği bölge her mevsim farklı renklere bürünüyor.

Kentin gürültüsünden uzaklaşıp, temiz hava almak isteyenlerin tercihi olan Kızılcahamam'a gelen vatandaşlar çadır kurup, kamp yapıyor, hafta sonunu sakin bir ortamda doğayla iç içe geçiriyor.

Karagöl ve Soğuksu Milli Parkı'nda renk cümbüşü yaşanıyor

Karagöl ve Soğuksu Milli Parkı'nda renk cümbüşü yaşanıyor

Karagöl ve Soğuksu Milli Parkı'nda renk cümbüşü yaşanıyor

Karagöl ve Soğuksu Milli Parkı'nda renk cümbüşü yaşanıyor

AA / Osman Karaslan - Son Dakika Haberleri
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