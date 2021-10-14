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Karadenizli balıkçılar Marmara'da "lüfer" peşinde

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Karadenizli balıkçılar Marmara'da

Karadeniz Bölgesi'nin farklı illerinden gelen balıkçılar, Tekirdağ'da lüfer avına çıkıyor.

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Karadeniz Bölgesi'nin farklı illerinden gelen balıkçılar, Tekirdağ'da lüfer avına çıkıyor.

Samsun, Ordu ve Giresun gibi illerden balıkçılar, rızıklarını Tekirdağ'da arıyor.

Marmara Denizi'nde lüferin bol olması nedeniyle gırgır tekneleriyle kente gelen balıkçılar, balık akınının yoğun olduğu bölgelerde avlanmaya çalışıyor.

Avdan dönenler, Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçı barınağında ağ tamiri yaptıktan sonra denize açılmak için havanın kararmasını bekliyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, bu sezonun balıkçılar için bereketli geçtiğini söyledi.

Karadeniz'den gelen balıkçıların da Marmara'ya ağ attığını belirten Pehlivanoğlu, "Bu sene Marmara'da çok güzel lüfer oldu. Lüfer bolluğu devam ediyor. Tekirdağlı balıkçılar çok güzel avcılık yaptı. Herkes kıyıya bol lüferle dönüyor. Karadeniz'den gelen balıkçılar da burada ekmeklerini çıkarıyorlar." dedi.

Balıkçı Bülent Akyıldız da Samsun'dan geldiğini ve balığın durumuna göre avlanmaya devam edeceğini dile getirdi.

Yüzlerinin güldüğü bir sezon yaşadıklarını anlatan Akyıldız, "Ekmek parası için gurbete geldik. Balık olduğu sürece burada avcılık yapacağız. Marmara'da şimdi güzel lüfer var. Daha sonra istavrit ve hamsi çıkmaya başlayacak. Balıktan dönünce ağlarımızın onarımını yaparak zaman geçiriyoruz. Başka yerlerde balık olursa o zaman o taraflara gideceğiz." diye konuştu.

Karadenizli balıkçılar Marmara'da lüfer peşinde

Karadenizli balıkçılar Marmara'da lüfer peşinde

Karadenizli balıkçılar Marmara'da lüfer peşinde

Karadenizli balıkçılar Marmara'da lüfer peşinde

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
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