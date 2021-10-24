KARADENİZ OFF-ROAD KUPASI YARIŞLARINDA HEYECAN ZİRVE YAPTI

AKÇAABAT, TRABZON (Habermetre) - Gençlik ve Spor Bakanlığının himayelerinde, Trabzon Büyükşehir ve Akçaabat belediyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Karadeniz Off-Road Kupası Yarışları'na Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ile Trabzon Off-Road Kulübü de destek verdi. Macera ve hız tutkunları ile birlikte Trabzonlu vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Karadeniz Off-Road Kupası Yarışları, Akçaabat ilçesi Yaylacık Mahallesi'nde hazırlanan zorlu parkurda yapıldı.

BİRLİKTE START VERDİLER

Nefeslerin tutulduğu Off-Road yarışlarına Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Adem Şen, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ve binlerce kişi katıldı. Vali Ustaoğlu, Başkan Zorluoğlu, Milletvekili Günnar ve Akçaabat Belediye Başkanı Ekim'in start verdiği yarışta, İran, Gürcistan ve Türkiye'nin çeşitli illerinden yarışmacılar da yer aldı.

ZORLUOĞLU YARIŞLARI HEMŞEHRİLERİYLE BİRLİKTE İZLEDİ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu yarışı oğlu Ertuğrul Zorluoğlu ile birlikte hemşehrilerinin arasında izledi. Heyecanın zirve yaptığı yarışta vatandaşlar Başkan Zorluoğlu'na teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin daha sık yapılmasını istediler.

ETKİNLİKLERİMİZ DEVAM EDECEK

Trabzon'un daha yaşanılabilir bir şehir olması adına büyük gayret gösterdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren 'Sıkıcı şehirler gelişemez' anlayışıyla hareket ediyoruz ve bu yönde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sosyal, kültürel ve spor etkinlikleriyle hemşehrilerimizi buluşturmaya özen gösteriyoruz. Bugün de burada gerçekleştirdiğimiz Karadeniz Off-Road Kupası Yarışları'nın gördüğü ilgi bizleri mutlu etti. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak birçok alanda çeşitli etkinlikler organize etmeye devam edeceğiz. Öte yandan bu güzel organizasyonda emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Akçaabat Belediye Başkanımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

TARİH : 24. 10. 2021

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