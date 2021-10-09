'Karadeniz'in incisi' hamsi tezgahta yerini aldı; kilosu 25 lira

KARADENİZ Bölgesi illerinde istavrit, palamut ve mezgitin ardından hamsi de tezgahlarda yer aldı. Sinop'ta kilosu 25 TL'den satılan ' Karadeniz'in incisi' hamsi, hem balıkçıların hem de müşterilerin yüzünü güldürdü.

Denizlerde 1 Eylül'de başlayan av sezonu devam ediyor. 'Vira bismillah' diyen balıkçılar, ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor. Geçen hafta etkili olan fırtına nedeniyle denize açılamayan balıkçıların yüzü, şiddetli rüzgarın etkisini yitirmesiyle yeniden gülmeye başladı. Sinop açıklarında avlanan balıkçıların ağlarına, 'Karadeniz'in incisi' hamsi takıldı. Sinop'ta kilosu 25 liradan satılan hamsi, hem balıkçıları hem de müşterileri memnun etti.