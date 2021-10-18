Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün Genel Sekreteri Comanescu Gürcistan'da
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te resmi temaslarda bulunmak üzere gelen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (BSEC) Genel Sekreteri Lazar Comanescu, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili tarafından kabul edildi.
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te resmi temaslarda bulunmak üzere gelen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (BSEC) Genel Sekreteri Lazar Comanescu, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili tarafından kabul edildi.