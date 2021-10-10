KARADENİZ'DE HAMSİ BOLLUĞU; FİYATI YARIYA DÜŞTÜ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KARADENİZ'DE HAMSİ BOLLUĞU; FİYATI YARIYA DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AV sezonuna istavrit ve palamut ile başlayan balıkçılar, Karadeniz'in soğumasıyla kendini gösteren hamsiye yöneldi.

AV sezonuna istavrit ve palamut ile başlayan balıkçılar, Karadeniz'in soğumasıyla kendini gösteren hamsiye yöneldi. Böylece kilosu 30 liradan satılan hamsinin fiyatı, yarıya düştü.

Karadeniz'de 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonu sürüyor. Sezonu istavrit ve palamut ile açan balıkçıların beklediği hamsi avı da başladı. Denizin soğuması ile kendini gösteren hamsi, bol miktarda ağlara takıldı. Daha önceden kilosu 30 liradan satılan hamsinin fiyatı, yarı yarıya düştü. Trabzon'da istavrit kilosu 15, çinekop 40, mezgit, çupra ve levrek 50, lüfer ise 80 liradan satılıyor.

'HAMSİ BOLLUĞU DEVAM EDECEK'

Balıkçı Muzaffer Özsandıkçı, hamsinin tezgahlarda bol olduğunu söyleyerek "Tezgahlarda şu an hamsi bolluğu var. Hamsinin fiyatı 15 liraya kadar indi. İstavrit de var ama hamsiden dolayı pek rağbet görmüyor. Bizim öngörümüz; hamsi bolluğu devam edecek. Vatandaş hamsi bolluğu ile fiyatından memnun" dedi.

KARADENİZ'DE HAMSİ BOLLUĞU; FİYATI YARIYA DÜŞTÜ

KARADENİZ'DE HAMSİ BOLLUĞU; FİYATI YARIYA DÜŞTÜ

KARADENİZ'DE HAMSİ BOLLUĞU; FİYATI YARIYA DÜŞTÜ

KARADENİZ'DE HAMSİ BOLLUĞU; FİYATI YARIYA DÜŞTÜ

KARADENİZ'DE HAMSİ BOLLUĞU; FİYATI YARIYA DÜŞTÜ

KARADENİZ'DE HAMSİ BOLLUĞU; FİYATI YARIYA DÜŞTÜ

KARADENİZ'DE HAMSİ BOLLUĞU; FİYATI YARIYA DÜŞTÜ

KARADENİZ'DE HAMSİ BOLLUĞU; FİYATI YARIYA DÜŞTÜ

KARADENİZ'DE HAMSİ BOLLUĞU; FİYATI YARIYA DÜŞTÜ

KARADENİZ'DE HAMSİ BOLLUĞU; FİYATI YARIYA DÜŞTÜ

KARADENİZ'DE HAMSİ BOLLUĞU; FİYATI YARIYA DÜŞTÜ

KARADENİZ'DE HAMSİ BOLLUĞU; FİYATI YARIYA DÜŞTÜ

KARADENİZ'DE HAMSİ BOLLUĞU; FİYATI YARIYA DÜŞTÜ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
ŞİŞLİ'DE ARACIYLA ÖNÜNÜ KESTİĞİ OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNE KURŞUN YAĞDIRDI: O ANLAR KAMERADA

ŞİŞLİ'DE ARACIYLA ÖNÜNÜ KESTİĞİ OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNE KURŞUN YAĞDIRDI: O ANLAR KAMERADA

 'Helen Yayı fay hattı yakın zamanda harekete geçecek' diyen Prof. Dr. Sözbilir, tehlike altındaki 4 ili sıraladı

"Helen Yayı fay hattı yakın zamanda harekete geçecek" diyen Prof. Dr. Sözbilir, tehlike altındaki 4 ili sıraladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Seren Serengil Seda Sayan Kubilay Aka Aleyna Tilki
Spor Stefan Kuntz Mesut Özil Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Hulusi Akar Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: KARADENİZ'DE HAMSİ BOLLUĞU; FİYATI YARIYA DÜŞTÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 10:21:36. #1.12#