Karadeniz'de fırtına dindi, hamsi ucuzladı - Haberler
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Karadeniz'de fırtına dindi, hamsi ucuzladı

Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Haberler | Güncel
Karadeniz'de fırtına dindi, hamsi ucuzladı

KARADENİZ'de olumsuz hava koşullarının etkisiyle hamsinin yükselen fiyatı, fırtınanın dinmesinin ardından bolca avlanınca düştü.

KARADENİZ'de olumsuz hava koşullarının etkisiyle hamsinin yükselen fiyatı, fırtınanın dinmesinin ardından bolca avlanınca düştü. Geçen hafta 20 TL'ye satılan hamsinin fiyatı 10 TL'ye geriledi.

Karadeniz'de geçen hafta fırtına nedeniyle az avlanan hamsinin kilosu 20 TL'ye yükseldi. Fırtınanın etkisini yitirmesiyle yeniden denize açılan balıkçılar, kasa kasa hamsilerle kıyıya döndü. Bolca avlanan hamsinin kilosu da yeniden 10-15 TL'ye geriledi. Hamsinin yanı sıra levrek, çupra, sarıkanat, barbun gibi diğer çeşitler de tezgahta yerini aldı.

Balıkçı Çetin Kavzaoğlu, "Şu an hamsi revaçta. Palamut biraz az geliyor. Zargana, levrek çupra, sarıkanat, çinekop, lüfer var. Hava şartları kötü giderse fiyatlar değişiyor. Bol çıkarsa hamsi 10 liraya kadar düşüyor" dedi.

Balıkçı İbrahim Örseloğlu da "Hamsi 10 ile 15 TL arası, İstavritin kilosu 15, palamutun tanesi 50 lira, mezgitin kilosu 40, barbunun kilosu 50 lira. Satışlar şu an normal. Hava biraz daha soğuyunca, vatandaşın daha çok ilgisi olacak" diye konuştu.

Emrecan Kaygusuz da, "Geçen hafta hamsinin turfanda dönemiydi o yüzden 20 lira bandındaydı. Bu hafta 10 ile 15 lira arasında hamsi fiyatı değişiyor. Halkımızın gözdesi her zaman hamsidir. Sonra istavrit, mezgit, palamut gelir. Hamsi çıkınca diğerleri çeşide düşer" ifadelerini kullandı.


Karadeniz'de fırtına dindi, hamsi ucuzladı

Karadeniz'de fırtına dindi, hamsi ucuzladı

Karadeniz'de fırtına dindi, hamsi ucuzladı

Karadeniz'de fırtına dindi, hamsi ucuzladı

Karadeniz'de fırtına dindi, hamsi ucuzladı

Karadeniz'de fırtına dindi, hamsi ucuzladı

Karadeniz'de fırtına dindi, hamsi ucuzladı

Karadeniz'de fırtına dindi, hamsi ucuzladı

Karadeniz'de fırtına dindi, hamsi ucuzladı

Karadeniz'de fırtına dindi, hamsi ucuzladı

Karadeniz'de fırtına dindi, hamsi ucuzladı

Karadeniz'de fırtına dindi, hamsi ucuzladı

Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Son Dakika Haberleri
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