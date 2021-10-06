Karacadağ'ın Küresel Jeoparklar Ağına Dahil Edilmesi İçin UNESCO'ya Müracaat Yapıldı

DİYARBAKIR (Habermetre) - GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Karacadağ, Dicle ve İpekyolu kalkınma ajanslarının iş birliğiyle, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Batman, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt ve Şırnak'ın zengin kültürel mirasının turizme kazandırılması, bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla başlatılan GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi kapsamında bölgenin turizm değerleri "Mezopotamya" markasıyla global bir kimlik kazanıyor.

İl bazlı destinasyon tanıtımı yerine bölge bazlı tanıtım için Karacadağ ve Dicle kalkınma ajansları koordinasyonunda sektör temsilcileri ve konunun uzmanlarının görüş ve önerileri alınarak tamamlanan "Mezopotamya'nın altın üçgeni yol haritası" çalışması çerçevesinde Karacadağ'ın uygun noktalarının jeopark statüsüne alınması için harekete geçildi.

UNESCO Türkiye Milli Komitesine yapılan başvuru uygun görülerek, bu konudaki "iyi niyet beyanı" Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla UNESCO Sekretaryasına iletildi.

"Mezopotamya'nın Altın Üçgeni" yol haritası ve Karacadağ'ın UNESCO Küresel Jeoparklar ağına yapılan müracaatın değerlendirildiği toplantı, Karacadağ Kalkınma Ajansının Diyarbakır'daki ana hizmet binasında gerçekleştirildi.

Toplantının ardından bir açıklama yapan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa olmadan medeniyet, inanç ve gastronomi tarihinin yazılamayacağını söyledi. "Mezopotamya'nın Altın Üçgeni" markasının "Mezopotamya" markasına rakip olmadığını ifade eden Vali Karaloğlu, üst markanın "Mezopotamya" olduğunu belirtti.

"Bu üç şehri beraber kanatlandırıp, uçurmamız lazım"

Dünyada bölgesel destinasyonların, şehir destinasyonuna göre daha fazla iş yaptığını vurgulayan Vali Karaloğlu, güç birliği yaparak bu üç şehri geleceğe taşıma sorumlulukları olduğunu aktardı.

"Bu üç şehri beraber kanatlandırıp, uçurmamız lazım. Biz birbirimizin rakibi değiliz. Birbirimizi destekleyen ortak bir sinerjiyle bu üç şehrin geleceğe taşıma sorumluluğumuz var. " ifadelerini kullanan Karaloğlu, oluşturdukları sinerji sayesinde Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin'i kapsayan Karacadağ bölgesinin UNESCO'nun Küresel Jeoparklar ağına dahil edilmesi için müracaatta bulunduklarını anlattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Dünya Neolitik Kongresi'ni Şanlıurfa'da topladığını anımsatan Vali Karaloğlu, "Dünya'da neolitik dönemi araştırmanız için Diyarbakır' da Körtiktepe, Çayönü, Ziyaret Tepe, Şanlıurfa'da Karahantepe, Göbeklitepe ve diğer 12 tepeye geleceksiniz. Elbette ki kongresi de burada yapılacak. Arkeolojik kazısı da burada yapılacak. O dönemi merak eden ziyaretçi de bu bölgeye gelecek. Ben işlerimizin daha çok bereketlenmesini temenni ediyorum. Önemli olan bundan sonra çıktılar arasındaki en önemli faktörlerden birisi bu 3 şehrin iş birliğiyle bunun altını doldurabilmesi. Bunun altını doldurduğunuzda göreceğiz ki bu üç şehir önümüzdeki dönemde turizm de hak ettiği yere gelecektir. " dedi.

Vali Erin: Bölge ziyaretçi akınına uğrayacak

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de bölgenin hem altın üçgen hem Mezopotamya markası adı altında yapacakları çalışmalarla büyük bir cazibe merkez haline geleceğini vurguladı. Bölgenin gelecek dönemde çok daha büyük ziyaretçi akınına uğrayacağına inandıklarını aktaran Vali Erin, hazırlıkları da bu doğrultuda yürütmek istediklerini ifade etti.

Vali Erin, Vali Karaloğlu başta olmak üzere çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bölgeye, bölgenin potansiyeline inanıyoruz ve bu potansiyeli şu ana kadar yüzde 10-15 arasında değerlendirebildiğimize inanıyoruz. Bu bölgede daha yüzde 90'a yakın, insanlığın istifadesine sunulması gereken, yeryüzünde tek, ilk olan birçok şey var. İnşallah önümüzdeki dönemde bu altın üçgen Mezopotamya markasıyla büyük bir çekim ve cazibe alanı haline gelecek. " diye konuştu.

Bölgenin gelecek dönemde çok daha büyük ziyaretçi akınına uğrayacağına inandıklarını aktaran Vali Erin, hazırlıkları da bu doğrultuda yürütmek istediklerini ifade etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri