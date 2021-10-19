Karacabey genelinde altyapı çalışmaları 2022'de tamamen bitecek

KARACABEY, BURSA (İHA) - Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, BUSKİ Karacabey Şube Müdürü Koray Şahiner ile birlikte, ilçede devam altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Ortaokul Caddesinde devam eden içme suyu ve şebeke hatlarının imalat çalışmalarını inceleyen Özkan, ilçe genelinde yüzde 51'lik bir altyapı çalışmasının tamamlandığını duyurdu.

Karacabey'de 2021'in 'altyapı yılı' olarak ilan edilmesinin ardından çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Belediye Başkanı Ali Özkan, BUSKİ Karacabey Şube Müdürü Koray Şahiner ile birlikte ilçede devam altyapı çalışmalarını inceledi. Ortaokul Caddesinde devam eden içme suyu ve şebeke hatlarının imalat çalışmalarını yerinde inceleyen Özkan, ilçe genelinde yüzde 51'lik bir altyapı çalışmasının tamamlandığını duyurdu.

Şahiner ve sahadaki teknik ekipten çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan Özkan, "BUSKİ marifetiyle ilçemiz genelinde devam eden altyapı çalışmalarında yüzde 51'lik çalışma tamamlanmış bulunuyor. Kalan yüzde 49'luk bölüm içinde ekiplerimiz titizlikle çalışmalarını yürütüyor. Şu anda Ortaokul Caddesinde, 600'lük içme suyu taşıyıcı hat ile 100'lük şebeke hattı imalatı yapılıyor. 2022'de inşallah bu çalışmalar komple bitmiş olacak. Yenimahalle, Gazi Mahallesi, Emirsultan ve Esentepe gibi ilçemizin büyük nüfuslarına ev sahipliği yapan mahallelerimizde, bu çalışmalar tamamlandı. Tamamlanan mahallelerimizde de ekipler, asfaltlama çalışmalarında yüzde 65'lik bir oranı tamamlamış bulunuyor. Asfalt bekleyen sokakların da kısa sürede asfaltlaması tamamlanacak. Bu anlamda desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a teşekkür ediyoruz" dedi. - BURSA