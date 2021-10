Karacabey'den Sırbistan'a kardeşlik köprüsü kuruldu

KARACABEY, BURSA (Bültenler) - Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, önceki gün makamında Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinden Prijepolje'nin Belediye Başkan Yardımcısı Esad Hodzic ile Sırbistan Bursa Fahri Konsolosu Zarif Alp ile birlikte, beraberindeki heyeti ağırladı.

Gerçekleşen görüşmede, Karacabey ile Prijepolje (Semi Pazar) şehirlerinin 'kardeş şehir' olması yolunda ön protokol imzalandı.

Görüşme kapsamında Sırbistanlı heyet, şehir ve ülkeleri hakkında bilgiler verirken, Belediye Başkanı Ali Özkan da Karacabey'in tarihi, doğa ve turizm değerlerinden bahsetti.

İki kent birbirine benziyor

Başkan Özkan yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde, Sırbistan Bursa Fahri Konsolosu olması nedeniyle değerli dostumuz Zarif Alp Bey'in konsolosluğunun açılış töreninde hep birlikteydik. Türkiye ve Sırbistan dostluğuna önemli bir katkı sağlayacağına inandığımız bu törenin, öncelikle her iki ülke açısından hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Yapılan görüşmelere ve anlatılanlara istinaden, Karacabey ve Prijepolje'nin bir birine benzer, iki güzel şehir olduğu kanaati bizde oluştu. Prijepolje, Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesi. Biz, iki ilçe arasında kardeş olma anlamında bugün bir ön protokol imzaladık. Her iki taraf da bunu ilçe belediye meclislerine sunacak ve meclislerden onay aldığı takdirde, resmi imzaları atmış olacağız. Bu çerçevede hem ekonomik hem belediyecilik hem de turizm anlamında güzel bir dostluk ilişkisi kuracağız. Tahmin ediyorum bizim heyetlerimiz ve Sırbistanlı heyetler birbirlerini ziyaret edecek ve her iki ülke halkı, birbirlerini daha iyi tanıma imkânı bulacak. Bizim burada ekonomik yönden güçlü iş insanlarımız var, sivil toplum örgütlerimiz var. Onlar da oraları gözlemlediklerinde, karşılıklı fayda sağlayacak, işbirliklerini geliştirecek ve her iki kentin büyümesine, ekonomisine, turizmine katkı sağlayacak. Bu ön protokolün hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Görüşme sonrası atılan imzalarla ön protokol gerçekleşirken, her iki ülke adına da karşılıklı hediyeler takdim edildi.

