Karacabey'deki kritik noktalarla ilgili projeler görüşüldü

KARACABEY, BURSA (Bültenler) - Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan önceki gün, Karayolları 14.Bölge Müdürü Ömer Güzel ile bir araya geldi.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, AK Parti Bursa İl Yöneticileri Hasan Durmayaz, Dergah Mansur Alkan ve AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan'ın da yer aldığı görüşmede, çeşitli istişarelerde bulunuldu.

Gerçekleşen görüşmede, özellikle yapımı süren Yeniköy yolu çalışması ile Şahinköy, Bakırköy ve Bandırma yolu üzerindeki Karasu Mahallesi'nde bekleyen çözümler gündeme getirildi.

Yakın gelecekte somut adımlar atılacaktır

Belediye Başkanı Ali Özkan, gerçekleşen görüşme ile ilgili yaptığı açıklamada Karacabey sınırları içerisindeki kritik noktaların özellikle masaya yatırıldığını ifade ederek, "Sayın Milletvekilimiz Mustafa Esgin ve Karayolları 14. Bölge Müdürümüz Sayın Ömer Güzel'i ağırlamaktan son derece memnunuz. Önemli konuları daha detaylı anlatma imkânı bulduğumuz bir ortam sağlandı. Yeniköy yolunda süren çalışmalar ve planlamaları görüşürken, Şahinköy ve Bakırköy girişleri ile alakalı önerilerimizi de dile getirip, her yönüyle ele aldık. Bandırma yolu üzerindeki Karasu Mahallemizin girişine bir tüp geçit proje önerimiz vardı. Bunu da detaylıca konuştuk. Yani Karacabey'in tüm kritik noktalarını masaya yatırdık diyebilirim. Umarım yakın gelecekte bu başlıklarla ilgili somut adımlar atılacaktır" dedi.

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