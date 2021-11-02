Karacabey'de terminal kavşağı yeni haliyle kente yakışacak - Haberler
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Karacabey'de terminal kavşağı yeni haliyle kente yakışacak

Bültenler - Haberler | Güncel
Karacabey'de terminal kavşağı yeni haliyle kente yakışacak

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, son günlerde aralıksız sürdürdüğü sabah ziyaretleri ile yapılan çalışmaları da yerinde denetleme imkânı buluyor.

KARACABEY, BURSA (Bültenler) - Özkan, bu ziyaretler ve denetimler kapsamında önceki gün terminal kavşağında başlatılan düzenleme çalışmalarını inceledi.

Ali Özkan gerçekleştirdiği incelemede, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı üstlenilen Terminal Kavşağında görev yapan ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçenin vitrini konumunda

Özkan yaptığı açıklamada, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş'tan yakın zamanda, Karacabey ile ilgili birtakım sözler almıştık. Bunlardan birisi de ilçemizin vitrini konumundaki terminal kavşağımızda yapılacak çevre düzenlemesi çalışmalarıydı. Ve artık büyükşehir ekipleri düzenleme çalışmalarını başlattı. Kısa sürede, ilçemizin vitrini konumundaki bu kavşakta ilçemize yakışır bir düzenleme de bitmiş olacak. Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a teşekkür ediyoruz" dedi.

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