Karabüklüler 'tarım' için söyledi

KARABÜK (Habermetre) - Doğal güzellikleri ve sıcakkanlı halkıyla ayrı bir yeri olan Karabük, tarımıyla da bölgeye değer katıyor. Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de tarımda farkındalık oluşturmak için bir klip hazırladı. Karabük'ün farklı noktalarında çekimler yapılarak hazırlanan klipte yöresel türküler seslendirildi. Üreticilerle birlikte müdürlük yöneticilerinin ve çalışanlarının da yer aldığı klip sosyal medyada büyük ilgi gördü. Tarım türkülerle süslendi, Karabük tarım için söyledi…

Karabük Tarım ve Orman Müdürlüğünce, tarımda farkındalık oluşturmak amacıyla üreticiler ve müdürlük yöneticileri ile çalışanların yer aldığı video klip hazırlandı.

Karabük'ün farklı noktalarında çekilen "Tarım İçin Söyle Karabük" klibinde, "Şu Tepe Pullu Tepe" ve "Arpa Buğday Daneler" eserleri seslendirildi.

Sosyal medyada paylaşılan klip, ilgi gördü.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, tarım teşkilatı olarak büyük bir aile olduklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, her platformda "Yaşamın her alanına dokunan bir Bakanlık" olduklarını belirttiğini aktaran Ayvalık, "Bitkisel ve hayvansal üretimin her aşamasında, denetim ve kontrollerde Bakanımızın talimatı, Valimizin desteğiyle şevk ve gayretle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. " dedi.

Çalışanlar arasında motivasyonu artırmak, üreticilerle birlikte bir bütünün ayrılmaz bir parçası olarak müziğin evrensel ritmiyle tarımda farkındalık oluşturmak amacıyla klip hazırladıklarını dile getiren Ayvalık, çalışmada kendilerine destek veren kurum ve kuruluşlara, tüm üreticilere ve ekip arkadaşlarına teşekkür etti. karabük tarım için söyle klip türkü tarım ve orman

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