Karabük Valisi Gürel, fotoğraf tutkunlarıyla buluştu

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, UNESCO Turkey Photo Safari'nin ikinci etabına katılan fotoğraf tutkunlarıyla bir araya geldi.

Gürel, Safranbolu'da bulunan tarihi yapıları, Safranbolu evlerini, İncekaya Su Kemeri'ni ve safran çiftliğini karelerine yansıtan ekip ile Karabük Üniversitesi Konuk Evi'nde buluştu.

Burada konuşan Gürel, Türkiye Tanıtma Platformu'nun (TUTAP) Türkiye'nin önemli değerlerini tanıtma adına büyük gayret gösterdiğini söyledi.

TUTAP'ın özellikle UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alan birçok değeri tanıtmaya özen gösterdiğini vurgulayan Gürel, tanıtım faaliyetlerinin adım adım gidilmesi gereken bir süreç olduğunu, birden bire milyonlara ulaşılamadığını anlattı.

Safranbolu'nun Türkiye'nin önemli değeri olduğunu ifade eden Gürel, "Safranbolu, 1994'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı. Safranbolu, bütüncül korunan bir şehir. Burası atalarımızdan kalan bir miras. Bu mirası burada yaşayan insanlar korumuşlar. İnşallah biz de geleceğe taşıyacağız." dedi.

Gürel, Safranbolu'yu salgın öncesi 318 bin konaklamalı, 1 milyonun üzerinde ise günübirlik misafirin ziyaret ettiğini kaydetti.