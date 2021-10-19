Karabük TSO'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük TSO'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Karabük TSO'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği ilköğretimde okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik ayni yardımı Karabük Ticaret ve Sanayi Odası'nın yardım organizasyonu ile gerçekleştirildi.

KARABÜK (İHA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği ilköğretimde okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik ayni yardımı Karabük Ticaret ve Sanayi Odası'nın yardım organizasyonu ile gerçekleştirildi.

TOBB tarafından hazırlanan 50 bin TL'lik giyim yardımı kolilerinin Karabük'teki ihtiyaç sahibi 625 öğrenciye dağıtılması için tören düzenlendi. Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi spor salonunda gerçekleştirilen 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı ayni yardım dağıtım törenine Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Karabük TSO Meclis Başkanı Hüsnü Salih Yılmaz, okul müdürleri ve yetkililer katıldı.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat, hayırseverlerin, TSO başkanlığının, meclis başkanlığının tablet desteği ile büyük katkı sağladıklarını belirtti.

Yardım kapsamında 314 mont ve 311 ayakkabı, Merkez, Yenice, Eskipazar ve Ovacık ilçesindeki öğrencilere dağıtılmak üzere yetkililere teslim edildi. - KARABÜK

Karabük TSO'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımı

Karabük TSO'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımı

Karabük TSO'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title