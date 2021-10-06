Karabük'teki antik kentte yeni bulgular gün yüzüne çıkarılıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük'teki antik kentte yeni bulgular gün yüzüne çıkarılıyor

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Kültür Sanat
Karabük'teki antik kentte yeni bulgular gün yüzüne çıkarılıyor

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde Geç Helenistik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanıldığı tahmin edilen Hadrianaupolis Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında yeni bulgular ortaya çıkarılıyor.

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde Geç Helenistik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanıldığı tahmin edilen Hadrianaupolis Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında yeni bulgular ortaya çıkarılıyor.

Milattan Önce (MÖ) 1. yüzyılda kurularak Milattan Sonra (MS) 8. yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen, bulunan mozaikler dolayısıyla "Karadeniz'in Zeugması" olarak adlandırılan Hadrianoupolis Antik Kenti'nde çalışmalara devam ediliyor.

Geç Helenistik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanıldığı değerlendirilen Eskipazar ilçesinin 3 kilometre batısındaki antik kentte kazı çalışmaları, Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş başkanlığında yürütülüyor.

At, fil, panter ve geyik gibi birçok hayvanın tasvir edildiği mozaiklerle ünlenen antik kentteki kazı çalışmalarında, bu yıl çeşitli bulguların yanı sıra son olarak demir satır, demir yüzük, cam şişe ve iki kemik objenin üstüne işlenmiş insan silueti gibi eserler gün yüzüne çıkarıldı.

Antik Çağ'da bir hac merkezi, sütun azizlerinden Stylos Alpius'un doğum yeri olan antik kentteki kazı çalışmalarında elde edilen ve kazı evinde incelenen bulgulardan taşınabilir olanlar çevre illerdeki müzelere götürülüyor, taşınmazlar ise olduğu yerde korunuyor.

"Kazı çalışmalarında ilginç buluntularla karşılaşıyoruz"

Kazı Başkanı Çelikbaş, AA muhabirine, antik kentteki kazı çalışmalarında ilginç buluntularla karşılaştıklarını söyledi.

Kazılarda demir satır bulduklarını aktaran Çelikbaş, "Günümüzden 1400-1500 yıl öncesine ait bir satır. Satır, antik dönem insanının kullandığı aletlerle günümüz insanının kullandığı aletlerin form ve fonksiyon bakımından birbirinden farklı olmadığını gösteriyor." dedi.

Çelikbaş, antik kentin güney nekropolünde (toplu mezar yeri) 3 yılda 110 kaya mezarının ortaya çıkarıldığını anlatarak, kaya mezarların çeşitli buluntular sunduğunu, bunlardan birinin de demir yüzük olduğunu kaydetti.

Kazılarda boğa şeklinde heykelciğe ulaşıldığını dile getiren Çelikbaş, "Hadrianoupolis'in MÖ. 1. yüzyılda kurulduğu biliniyor. Buradaki yaşamın bugüne kadar 2 bin100 yıl önce başladığı tahmin ediliyordu. Bu eserin Erken Tunç Çağı'na ait olması ve bununla birlikte bazı seramiklerin de ortaya çıkması, Hadrianoupolis bölgesinde yaşamın günümüzden yaklaşık 5 bin 500 yıl önce de var olduğunu ortaya koymuştur." diye konuştu.

Çelikbaş, küçük boyutlu bir cam şişenin ortaya çıkarılmasının, Hadrianoupolis'te önemli bir cam üretim sektörünün varlığına işaret ettiğini anlattı.

Üstüne insan silueti işlenmiş iki kemik objenin bulunduğunu belirten Çelikbaş, "Figürlere baktığımız zaman Geç Roma dönemini bize yansıtmakta. Kemik objelerin varlığı burada bir kemik işlemeciliğinin olduğuna işaret ediyor. Bu tip eserler genellikle antik dönemde bir sahne ya da bir dini sahnenin işlenmesinde kullanıldığını bizlere işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Vladimir Putin İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mustafa Keser Alişan Gülşen Seda Sayan
Spor Marcao Muslera Serdar Aziz Aykut Kocaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Yaşar Kemal Emre Belözoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Karabük'teki antik kentte yeni bulgular gün yüzüne çıkarılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 19:21:50. #1.17#