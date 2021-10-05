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Yanan iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Gökgöz köyü Topuzlu Mahallesi'nde Nuri Demirci'ye ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden ev sahibi, durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede evi saran alevlere, Eflani Belediyesi itfaiye ekipleri ile Eflani Orman İşletme Şefliği'ne ait arazözlerle müdahale edildi.

Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürülen yangın sonucu ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, yangın sonrası panik yapan 2 kişi tedbir amaçlı ambulansla Eflani İlçe Entegre Hastanesine sevk edildi.

Yanan iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Yanan iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Yanan iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Yanan iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi
AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yanan iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi - Haberler
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