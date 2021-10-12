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Karabük'te üreticiler ve idareciler tarımda farkındalık için klipte buluştu

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Karabük'te üreticiler ve idareciler tarımda farkındalık için klipte buluştu

Karabük Tarım ve Orman Müdürlüğünce, tarımda farkındalık oluşturmak amacıyla üreticiler ve müdürlük yöneticileri ile çalışanların yer aldığı video klip hazırlandı.

KARABÜK (AA) - Karabük Tarım ve Orman Müdürlüğünce, tarımda farkındalık oluşturmak amacıyla üreticiler ve müdürlük yöneticileri ile çalışanların yer aldığı video klip hazırlandı.

Karabük'ün farklı noktalarında çekilen "Tarım İçin Söyle Karabük" klibinde, "Şu Tepe Pullu Tepe" ve "Arpa Buğday Daneler" eserleri seslendirildi.

Sosyal medyada paylaşılan klip, ilgi gördü.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, AA muhabirine, tarım teşkilatı olarak büyük bir aile olduklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, her platformda "Yaşamın her alanına dokunan bir Bakanlık" olduklarını belirttiğini aktaran Ayvalık, "Bitkisel ve hayvansal üretimin her aşamasında, denetim ve kontrollerde Bakanımızın talimatı, Valimizin desteğiyle şevk ve gayretle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz." dedi.

Çalışanlar arasında motivasyonu artırmak, üreticilerle birlikte bir bütünün ayrılmaz bir parçası olarak müziğin evrensel ritmiyle tarımda farkındalık oluşturmak amacıyla klip hazırladıklarını dile getiren Ayvalık, çalışmada kendilerine destek veren kurum ve kuruluşlara, tüm üreticilere ve ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
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