Karabük'te "Temel UMKE Eğitim Kamp ve Tatbikatı" yapıldı

KARABÜK (AA) - İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından 2021 yılı faaliyet planı kapsamında "Temel UMKE Eğitim Kamp ve Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Safranbolu Beştepeler mevkisinde Karabük, Bolu, Bartın ve Zonguldak Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinden (UMKE) 74 sağlık profesyonelinin katılımıyla 26-28 Ekim'de tatbikat yapıldı.

Üç gün süren kampta UMKE ekiplerine deprem, orman kazası, sel, göçük, elektrik çarpması gibi olağan dışı durumlarda daha hızlı ve doğru müdahale edebilmeleri amacıyla teorik ve pratik eğitimler verildi.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, katılımcılara sertifikalarını verdi.