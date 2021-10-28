Karabük'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Haberler
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Karabük'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı

AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Karabük'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Karabük'te düzenlenen operasyonda 67 tarihi obje ve 6 sikke ele geçirildi.

KARABÜK (AA) - Karabük'te düzenlenen operasyonda 67 tarihi obje ve 6 sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin yasa dışı yollarla elde ettikleri tarihi eserlere müşteri aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İstihbari çalışmalar ve teknik takip neticesinde şüphelileri belirleyen ekipler, Cumayanı Sanayi Sitesi'ndeki bir depoya baskın düzenledi.

Operasyonda, 67 tarihi obje, 6 sikke, 2 tepsi ve heykel ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.A. (62), R.D. (55) ve M.P'nin (61) jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri
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