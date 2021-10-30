KARABÜK'TE SONBAHAR GÜZELLİĞİ

KARABÜK (DHA) - KARABÜK'ün Keltepe mevkiinde bulunan Eğriova göletinde sonbaharın gelmesiyle güzel görüntüler oluştu.

Karabük'te kayak merkezi Keltepe ile aynı yerde bulunan Eğirova göleti, doğaseverlerin uğrak yeri oldu. Temiz oksijeni ve kuş sesleriyle fotoğrafçıların da uğrak noktası olan Eğriova, tüm mevsimler ziyaretçi akınına uğruyor. Drone ile havadan görüntülenen Eğriova göleti, etrafında ki birçok endemik bitki türünü barındıran ormanlarıyla ilgi çekiyor.