KARABÜK'TE SONBAHAR GÜZELLİĞİ - Haberler
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KARABÜK'TE SONBAHAR GÜZELLİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARABÜK'ün Keltepe mevkiinde bulunan Eğriova göletinde sonbaharın gelmesiyle güzel görüntüler oluştu.

KARABÜK (DHA) - KARABÜK'ün Keltepe mevkiinde bulunan Eğriova göletinde sonbaharın gelmesiyle güzel görüntüler oluştu.

Karabük'te kayak merkezi Keltepe ile aynı yerde bulunan Eğirova göleti, doğaseverlerin uğrak yeri oldu. Temiz oksijeni ve kuş sesleriyle fotoğrafçıların da uğrak noktası olan Eğriova, tüm mevsimler ziyaretçi akınına uğruyor. Drone ile havadan görüntülenen Eğriova göleti, etrafında ki birçok endemik bitki türünü barındıran ormanlarıyla ilgi çekiyor.

KARABÜK'TE SONBAHAR GÜZELLİĞİ

KARABÜK'TE SONBAHAR GÜZELLİĞİ

KARABÜK'TE SONBAHAR GÜZELLİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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