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Karabük'te silahlı kavgada bir kişi yaralandı

AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Karabük'te silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Karabük'te meydana gelen kavgada silahla yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

KARABÜK (AA) - Karabük'te meydana gelen kavgada silahla yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Kayabaşı Mahallesi Köprübaşı mevkisinde karışlasan M.Ö. (68) ve A.Y. (55), henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ö, tabancayla A.Y'ye ateş etti.

Yaralanan A.Y, çevredekilerin yardımıyla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan M.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri
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