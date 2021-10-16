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Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Haberler | Güncel

Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu Karabük'te aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken sağanak yağmur sonrası yollar göle döndü.

GÖLE, ARDAHAN (İHA) - Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu

KARABÜK - Karabük'te aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken sağanak yağmur sonrası yollar göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sağanak yağış uyarısının ardından Karabük'te öğleden sonra rüzgarla birlikte sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Göle dönen yollarda sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar ise kendileri yağmurdan korumak için etrafa kaçıştı.

Sağanak yağış nedeniyle tıkanan rögarların taşması sonucu dükkanlar su basma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu

Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu

Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu
İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Son Dakika Haberleri
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