Karabük'te refüje çıkan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler
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Karabük'te refüje çıkan otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Karabük'te refüje çıkan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Karabük'te refüje çıkan otomobildeki biri çocuk 2 kişi yaralandı.

KARABÜK (AA) - Karabük'te refüje çıkan otomobildeki biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Karabük- Ankara kara yolunun Kemaloyman mevkisinde Eskipazar yönüne giden T.Ç. yönetimindeki 78 YB 525 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çıktı.

Kazada otomobilde bulunan Nermin (36) ve Erva K. (8) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
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