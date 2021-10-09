Karabük'te pompalı tüfekle yaralanan memurun bacağı parçalandı

ÖLDÜRME KASTININ OLMADIĞINI İDDİA ETTİ

13 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ GÖREVSİZLİK KARARI VERDİ

6 AYDIR DOSYA AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NE SEVK EDİLMEDİ

'MÜCADELEMİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİM'

'SANIĞIN ARA KARARLA TAHLİYESİNİ HUKUKA AYKIRI BULUYORUZ'

'MÜVEKKİL HAPİS HAYATINI YAŞADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

Olayın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen esasa ilişkin yargılamanın başlamamış olduğuna dikkat çeken Öztürk, "Olayda cezayı alan maalesef ki müvekkilim olmuştur. 1 yılı aşkın süredir maddi, manevi sarsılmıştır. Biz hapis hayatı yaşadığını düşünüyoruz. Sürekli geçirdiği operasyonlar, evinden dışarı çıkamaması hem bünyesini hem moral durumunu zayıflatmıştır. Yetişkin çocukları vardır, çocukların da yaşama ilişkin sevinçleri azalmıştır. Müvekkilim bu haldeyken sanığın gerçek dışı iddialarla toplumda serbest olarak dolaşması hakkaniyete aykırı bir durumdur. Davamızın sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.