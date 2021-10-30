KARABÜK (İHA) - Karabük'te eve pompalı tüfekli saldırı anları kamerada

KARABÜK - Karabük'te Merve A. isimli kadının oturduğu evine kimliği belirsiz kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yeşilmahalle Atatürk Bulvarında meydana geldi. Dört katlı bir apartmanın ikinci katında ikamet eden Merve A. isimli kadının evine kimliği belirsiz kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Gün ağarınca evin penceresindeki kurşun izlerini fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, evin kurşunlanma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Görüntülerde apartmanın önüne gelen bir otomobilin yaklaşık 3-4 dakika beklediği yer alırken araçtan inen kimliği belirsiz 2 kişiden biri eline aldığı pompalı tüfekle eve doğru beş defa ateş açtığı görülüyor.

Olayın yaşandığı anda evde kimsenin olmaması faciayı engellerken polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.