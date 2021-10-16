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Karabük'te, Özbekistan vatandaşları oy kullandı

Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir - Haberler | Güncel
Karabük'te, Özbekistan vatandaşları oy kullandı

KARABÜK'te yaşayan Özbekistan vatandaşları, ülkelerinde 24 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullandı.

KARABÜK (DHA) - KARABÜK'te yaşayan Özbekistan vatandaşları, ülkelerinde 24 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullandı.

Özbekistan'da 24 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanma süreci başladı. Seçim gününde ülkede bulunmayacak seçmenlerin oylarını erken kullanabilmeleri hakkı tanındı. Özbekistan vatandaşları bugün Karabük'te oylarını kullandı. Çoğunluğunu Karabük Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin oluşturduğu yaklaşık 300 kişi oy kullanma heyecanını yaşadı. Oy kullanma işlemini tamamlayan öğrencilere, Özbek pilavı ikram edildi.

Karabük Üniversitesi öğrencileri Dilbek Kurbanov, Ulugbek Yuldashev ve Yusupjonova Muhlisa oy kullandıktan sonra yaptıkları açıklamada, yeni cumhurbaşkanının ülkelerine hayırlı olmasını diledi.

Karabük Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Dr. Saidbek Boltabayev, "Bugün Özbekistan Cumhuriyeti cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 300'e yakın öğrencimiz, akademisyenler ve aileleri oy kullanmak için buradalar. Ülkemiz için hayırlı olsun" dedi.


Karabük'te, Özbekistan vatandaşları oy kullandı

Karabük'te, Özbekistan vatandaşları oy kullandı

Karabük'te, Özbekistan vatandaşları oy kullandı

Karabük'te, Özbekistan vatandaşları oy kullandı

Karabük'te, Özbekistan vatandaşları oy kullandı

Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir - Son Dakika Haberleri
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