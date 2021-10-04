Karabük'te otomobil evin bahçesine uçtu: 2 yaralı - Haberler
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Karabük'te otomobil evin bahçesine uçtu: 2 yaralı

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- Karabük'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, 3 metre yükseklikten bir evin bahçesine uçtu.

KARABÜK (İHA) - - Karabük'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, 3 metre yükseklikten bir evin bahçesine uçtu. Ters dönen otomobildeki yabancı uyruklu anne ve kızı yaralandı.

Kaza, Adatepe Mahallesi Kafkas Caddesi'nde meydana geldi. Irak uyruklu Kader A. (18) idaresindeki 78 MA 0280 plakalı Renault marka otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu 3 metre yükseklikten bahçeye uçarak ters döndü. Kazada sürücü ile Nebras M. M. (50) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(Rıdvan Bostancı/İHA)

Karabük'te otomobil evin bahçesine uçtu: 2 yaralı

Karabük'te otomobil evin bahçesine uçtu: 2 yaralı

Karabük'te otomobil evin bahçesine uçtu: 2 yaralı

Karabük'te otomobil evin bahçesine uçtu: 2 yaralı
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