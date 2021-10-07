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Karabük'te ormanlık alanda kaybolan 3 kişi bulundu

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Karabük'te ormanlık alanda kaybolan 3 kişi bulundu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mantar toplamak için gittikleri ormanlık alanda kaybolan 3 kişiye, jandarma, UMKE ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıldı.

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mantar toplamak için gittikleri ormanlık alanda kaybolan 3 kişiye, jandarma, UMKE ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıldı.

Sarıçiçek mevkisindeki ormanlık alana mantar toplamaya giden 3 kişiden haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye giden Safranbolu Jandarma Komutanlığı, UMKE ve AFAD ekiplerinin 5 saatlik çalışması sonucu kaybolan 3 kişi bulundu.

Bulunan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Karabük'te ormanlık alanda kaybolan 3 kişi bulundu

Karabük'te ormanlık alanda kaybolan 3 kişi bulundu

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
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