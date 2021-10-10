Karabük'te ormanlık alanda kaybolan 2 kişi bulundu
AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mantar toplamak için gittikleri ormanlık alanda kaybolan 2 kişiye, jandarma, UMKE ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıldı.
SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mantar toplamak için gittikleri ormanlık alanda kaybolan 2 kişiye, jandarma, UMKE ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, Ercan Kanış ve Bilal Albas ilçeye bağlı Kırıklar köyü yakınlarına ailesiyle piknik yapmaya gitti.
Bir süre sonra ormanlık alana mantar toplamaya giden Kanış ve Albas'tan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Bölgeye giden Safranbolu Jandarma Komutanlığı, UMKE ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu kaybolan 2 kişi bulundu.
Bulunan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri