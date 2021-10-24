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Karabük'te ormanda kaybolan aileyi, jandarma ve AFAD buldu

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Karabük'te ormanda kaybolan aileyi, jandarma ve AFAD buldu

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde mantar toplamak için gittikleri ormanlık alanda kaybolan aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişiye, jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıldı.

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde mantar toplamak için gittikleri ormanlık alanda kaybolan aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişiye, jandarma ve Afad ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Tamışlar köyü yakınlarındaki ormanlık alana 5, 8 ve 12 yaşlarındaki çocuklarıyla mantar toplamak için giden çift, kaybolduklarını anlayınca 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ile AFAD ekipleri, sevk edildi.

Ekiplerin arama kurtarma çalışmasının ardından kayıp aileye ulaşıldı. Ailenin ormanda kaybettiği otomobilleri ise bulunamadı.

Sağlık durumları iyi olan aile üyeleri, kendilerini bekleyen akrabalarıyla buradan ayrıldı.

Ekipler ise otomobili bulmak için çalışmalara devam etti.

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
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