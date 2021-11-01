Karabük'te köy yollarına 91 kilometre sıcak asfalt serildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük'te köy yollarına 91 kilometre sıcak asfalt serildi

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Karabük'te köy yollarına 91 kilometre sıcak asfalt serildi

Karabük'te sezon başından bu yana 91 kilometre sıcak asfaltın köy grup yollarına serildiği bildirildi.

KARABÜK (AA) - Karabük'te sezon başından bu yana 91 kilometre sıcak asfaltın köy grup yollarına serildiği bildirildi.

İl Genel Meclisi kasım ayı toplantılarının birinci birleşimi, Ahmet Sözen başkanlığında İl Özel İdaresi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Burada konuşan Sözen, kasımda İl Genel Meclisi ve İl Özel İdaresinin 2022 yılına ait bütçesi ve planlamalarının yapılacağını belirtti.

2022 yılı bütçesinin en üst düzeyde azami tasarruf bütçesi olacağını vurgulayan Sözen, "Çünkü milletimizin vergileriyle merkezi bütçeden ilimize aktarılan her kuruşu yine milletimize sorumluluk bilinciyle hizmet olarak geri iade edeceğiz. İl Özel İdaremiz, ilde icracı bir kurum olduğundan yapılacak her kuruş tasarruf, ilçelerimize ve köylerimize yatırım olarak dönecektir." ifadesini kullandı.

Sözen, sezon başından bu yana 91 kilometre sıcak asfaltın köy grup yollarına serildiğini kaydetti.

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya'nın Başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya'nın Başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüşmesi başladı

 AK Parti'li Dağ, İzmir'deki depremin sembol ismi Ayda'yı ziyaret etti

AK Parti'li Dağ, İzmir'deki depremin sembol ismi Ayda'yı ziyaret etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title