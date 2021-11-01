Karabük'te köy yollarına 91 kilometre sıcak asfalt serildi

KARABÜK (AA) - Karabük'te sezon başından bu yana 91 kilometre sıcak asfaltın köy grup yollarına serildiği bildirildi.

İl Genel Meclisi kasım ayı toplantılarının birinci birleşimi, Ahmet Sözen başkanlığında İl Özel İdaresi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Burada konuşan Sözen, kasımda İl Genel Meclisi ve İl Özel İdaresinin 2022 yılına ait bütçesi ve planlamalarının yapılacağını belirtti.

2022 yılı bütçesinin en üst düzeyde azami tasarruf bütçesi olacağını vurgulayan Sözen, "Çünkü milletimizin vergileriyle merkezi bütçeden ilimize aktarılan her kuruşu yine milletimize sorumluluk bilinciyle hizmet olarak geri iade edeceğiz. İl Özel İdaremiz, ilde icracı bir kurum olduğundan yapılacak her kuruş tasarruf, ilçelerimize ve köylerimize yatırım olarak dönecektir." ifadesini kullandı.

Sözen, sezon başından bu yana 91 kilometre sıcak asfaltın köy grup yollarına serildiğini kaydetti.

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