Karabük'te kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Karabük'te kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.
KARABÜK (AA) - Karabük'te kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ihbar üzerine Kahyalar köyünde düzenlenen operasyonda, 3 kişi kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.
Operasyonda, 3 kürek, manivela, çapa, keser, iki kazma, çekiç, murç, el feneri, halat ve şerit bareti gibi muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri
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