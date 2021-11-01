Karabük'te izinsiz kazı yapan 2 kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük'te izinsiz kazı yapan 2 kişi yakalandı

AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Karabük'te izinsiz kazı yapan 2 kişi yakalandı

Karabük'te izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

KARABÜK (AA) - Karabük'te izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Bürnük köyünde mezarda define arandığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

İzinsiz kazı yapılan yere baskın düzenleyen ekipler, 2 zanlıyı suçüstü yakaladı. Kazıda kullanılan detektör, kazma, kürek, manivela ile kırıcı ve kesici aletlere el konuldu.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.

AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri
28 yaşındaki Özlem, evinde ölü bulundu

28 yaşındaki Özlem, evinde ölü bulundu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title