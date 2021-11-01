Karabük'te izinsiz kazı yapan 2 kişi yakalandı

KARABÜK (AA) - Karabük'te izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Bürnük köyünde mezarda define arandığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

İzinsiz kazı yapılan yere baskın düzenleyen ekipler, 2 zanlıyı suçüstü yakaladı. Kazıda kullanılan detektör, kazma, kürek, manivela ile kırıcı ve kesici aletlere el konuldu.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.

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