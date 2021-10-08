Karabük'te hayvanlara yardım eli...Yavru köpek ve Karaca'yı böyle kurtardılar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük'te hayvanlara yardım eli...Yavru köpek ve Karaca'yı böyle kurtardılar

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Haberler | Güncel

Karabük'te hayvanlara yardım eli...Yavru köpek ve Karaca'yı böyle kurtardılar Biri yağ kutusuna, diğeri ise demir bariyerlere başını sıkıştırdı Karabük'te başı bitkisel bir yağ kutusuna sıkışmış yavru köpek, kendisini fark eden kadın sürücü tarafından kurtarılırken, başı demir bariyerlere...

SAFRANBOLU, KARABÜK (İHA) - Karabük'te hayvanlara yardım eli...Yavru köpek ve Karaca'yı böyle kurtardılar

Biri yağ kutusuna, diğeri ise demir bariyerlere başını sıkıştırdı

KARABÜK - Karabük'te başı bitkisel bir yağ kutusuna sıkışmış yavru köpek, kendisini fark eden kadın sürücü tarafından kurtarılırken, başı demir bariyerlere sıkışan karacayı ise orman muhafaza memuru kurtardı.

Safranbolu ilçesinde kreş sahibi Gülsüm Çavuşoğlu (30), Karabük - Eskipazar karayolu Ankara yönüne seyir halindeyken Çayköy mevkiinde yol ortasında başı bitkisel bir yağ kutusuna sıkışmış olan yavru köpeği fark etti. Aracından inen Çavuşoğlu, yol kenarında dikkatli bir şekilde davranarak köpeğin başını sıkıştığı kutudan çekerek kurtardı. 'İşte bu' diyerek sevinen Çavuşoğlu, daha sonra aracından aldığı mamayla yavru köpeği besledi. Tüm yaşananlar ise Çavuşoğlu'nun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gülsüm Çavuşoğlu, "Köpeği yol ortasında sağa sola savrulurken, gördüm. Ben geçtim ama gözleri görmediği için sağa sola gitmeye devam ediyordu. İçim el vermediği için dönme gereği duydum. Köpeği kenara çekerek dikkatli bir şekilde başındakini çıkarmaya çalıştım ve çıkardım. Çok açtı, kaburgaları görülüyordu. Tamamen tesadüf olan bagajımdaki mamayı alıp onu besledim. Geri dönüş yolumda olsaydı kesin buraya gelmişti ama giderken olduğu için şimdi orada. Aslında bir bağ kuruldu aramızda. Ziyaretine gitmeyi düşünüyorum en kısa zamanda." dedi.

Başı demir bariyere sıkışan karacayı kurtardı

Karabük'ün Safranbolu ilçesini Eflani ilçesine bağlayan yolun Kırıklar mevkiinde ise göreve giden orman muhafaza memuru, yol kenarındaki demir bariyerlere başı sıkışan karacayı gördü. Orman muhafaza memuru, karacanın başını sıkıştığı yerden kurtardı. Karaca bir süre sonra ayağa kalkıp ormanlık alana koşarak gözlerden kayboldu. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Karabük'te hayvanlara yardım eli...Yavru köpek ve Karaca'yı böyle kurtardılar

Karabük'te hayvanlara yardım eli...Yavru köpek ve Karaca'yı böyle kurtardılar

Karabük'te hayvanlara yardım eli...Yavru köpek ve Karaca'yı böyle kurtardılar

Karabük'te hayvanlara yardım eli...Yavru köpek ve Karaca'yı böyle kurtardılar
İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Son Dakika Haberleri
'Çobanların tanrısı' deniliyor! 1800 yıl sonra Karabük'teki kazıda çıktı

"Çobanların tanrısı" deniliyor! 1800 yıl sonra Karabük'teki kazıda çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener Mustafa Destici Necmettin Erbakan
Magazin Gökhan Çıra Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Stefan Kuntz Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Fahrettin Koca Ali İhsan Su Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Karabük'te hayvanlara yardım eli...Yavru köpek ve Karaca'yı böyle kurtardılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 12:37:03. #1.17#