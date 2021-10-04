Karabük'te evin bahçesine devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler
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Karabük'te evin bahçesine devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Karabük'te evin bahçesine devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Karabük'te, kontrolden çıkan otomobilin evin bahçesine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

KARABÜK (AA) - Karabük'te, kontrolden çıkan otomobilin evin bahçesine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kader Alnawas (18) yönetimindeki 78 MA 0280 plakalı otomobil, Adatepe Mahallesi'nde bir evin bahçesine devrildi.

Bahçedeki tel örgüyü kırarak yaklaşık 3 metre yükseklikten devrilen otomobilin sürücüsü ve yanındaki Nebras Muean Mezher (50) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobilde bulunan ve kazayı yara almadan atlatan Hasan Yılmaz, gazetecilere, yola aniden bir arabanın çıktığını, sürücünün de panikle otomobili evin bahçesine attığını söyledi.

Evin sahibi Hatice Özay da ses duyunca pencereden baktığını, o anda bir otomobilin devrildiğini gördüğünü dile getirdi.

Çok korktuğunu anlatan Özay, devrilen otomobilden 2 kişinin kendi imkanlarıyla, diğerinin de ekiplerce çıkarıldığını ifade etti.

Karabük'te evin bahçesine devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Karabük'te evin bahçesine devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Karabük'te evin bahçesine devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Karabük'te evin bahçesine devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
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